Наступление ВС РФ в Донбассе 20 января: куча трупов, заруба у Славянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 20 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Ситуация и события в Донбассе во вторник, 20 января: обстановка на фронте сегодня

«Славянское направление. Краснолиманский участок. Докладывает Око. Продолжаем уничтожать логистику противника. Мимо пристального взора наших дроноводов невозможно незаметно пройти, а не то что проехать. Наступательные действия ВС РФ по охвату Красного Лимана с восточной и южной сторон продолжаются. Есть информация о том, что ВСУ начали отступать с позиций в Александровке. После занятия опорника на господствующих высотах Закотного у наших воинов появилось преимущество при зачистке серой зоны у южных окраин Ямполя. Идут ожесточенные встречные бои на южной окраине Красного Лимана в районе Ильичевки и Диброва. Продвинулись вдоль русла Северского Донца в районе н. п. Пришиб. Противник постоянно пытается форсировать Северский Донец в районе Донецкого и Маяков для переброски резервов. Выявляем и уничтожаем переправы ВСУ в тыловых районах. Наши воины уничтожили переправу Николаевка — Брусовка», — передает «Дневник десантника».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Красноармейском (Покровском) направлении идут интенсивные бои в районе Гришино.

«ВСУ продолжают использовать это село в качестве плацдарма для заброски своих ДРГ к северным окраинам Красноармейска. ВС РФ взяли под контроль фермы восточнее Гришино, а в районе садов „Дружба“ к северу от Красноармейска сохраняется серая зона. Позиционные бои идут восточнее Белицкого и Нового Донбасса. В районе Торецкого ситуация без изменений, продолжается противостояние за это село. На Константиновском направлении МО РФ сообщило об освобождении Новопавловки, расположенной на дороге между Дружковкой, Софиевкой и Шахово на восточном берегу Полтавки. Вероятно, после освобождения этого села ВС РФ продолжат движение в сторону Павловки, Приюта и Торского в непосредственной близости от западных окраин Дружковки. На южных окраинах Константиновки продолжаются бои — наши штурмовики прорываются севернее Берестка к Ильиновке и с дальнейшим охватом Константиновки с запада. В районе Веролюбовки и Марково продолжаются позиционные бои», — отметил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам эксперта, на Северском участке ВС РФ продавливают оборону ВСУ южнее Дибровы и Озерного в сторону реки Северский Донец.

«В остальном ситуация на этом отрезке фронта без изменений. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе восточных окраин Красного Лимана, а также на рубеже Святогорск — Сосновое — Александровка — Коровий Яр», — добавил Царев.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов», — добавили в МО РФ.

