Российские военные обнаружили и обезвредили на Харьковском направлении мины, замаскированные украинскими военными под бытовые отходы, Киев активно вербует колумбийских наемников через соцсеть TikTok. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ спрятали мины под кучей мусора

На Харьковском направлении украинские военные замаскировали взрывоопасный предмет под бытовые отходы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Российские саперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вовремя обнаружили и обезвредили угрозу.

Опасный объект был оперативно идентифицирован и ликвидирован с помощью накладного заряда. Его обнаружением занялась группа инженерно-разведывательного дозора, получившая информацию в рамках одной из плановых проверок. В Минобороны России подчеркнули, что такая работа военных инженеров позволяет сохранять жизни личного состава и обеспечивать безопасную логистику в зоне спецоперации.

Беженец рассказал о зверствах ВСУ против жителей Димитрова

Беженец из города Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР) Анатолий Старый стал очевидцем атаки украинских беспилотников на жилые дома. В интервью СМИ он заявил, что по населенному пункту были совершены удары с использованием дронов, снаряженных дробью.

Мужчина подробно описал инцидент, в результате которого погибла мирная жительница. Он вспомнил, что серия ударов началась рано утром, когда люди еще спали. Первый взрыв раздался в доме через дорогу, после чего дрон попал в соседнее строение. Именно третий беспилотник, как утверждает свидетель, был оснащен поражающими элементами.

Сальдо сообщил о тактике давления украинских наемников в Херсоне

С территории Карантинного острова в Херсоне иностранные наемники Вооруженных сил Украины принудительно вытесняют последних мирных жителей, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что до конфликта этот курортный район был домом для 30 тыс. человек.

Сейчас же, по информации политика, там осталось не более 200 жителей. Наемники делают все возможное, чтобы выдавить граждан, констатировал он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Рекрутеры в TikTok вербуют колумбийцев для службы в ВСУ

Социальная сеть TikTok становится каналом вербовки солдат для участия в боевых действиях, рассказал попавший в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины Луис Мануэль Руис Диас Контрерас. По словам бойца, его друг и два брата уже оказались на Украине, завербовавшись исключительно через эту онлайн-платформу.

Туда же, по утверждению Контрераса, попадают многие колумбийцы, так как рекрутеры в соцсети активно распространяют контакты. Вербовка, как описывают ее наемники, поставлена на поток и занимает около пяти суток. Эта схема не единична: другие колумбийские пленные также подтверждают, что оказались в зоне конфликта через TikTok. Главным мотивом, по их словам, служат обещанные выплаты, превышающие $5 тыс. (388 тыс. рублей) в месяц.

Силы ПВО перехватили 47 украинских дронов за три часа

Российские системы противовоздушной обороны за три часа отразили масштабную атаку дронов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Основная часть воздушных целей была сбита над территориями Ростовской (21 БПЛА) и Брянской областей (19 БПЛА). Также цели были уничтожены в небе над Калужской (пять БПЛА), Белгородской (один БПЛА) и Курской (один БПЛА) областями. Все воздушные цели были успешно нейтрализованы, информация о жертвах или разрушениях на земле не поступала.

ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье

ВСУ атаковали тремя беспилотниками территорию средней общеобразовательной школы № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, на момент удара в школе находились 15 детей и 10 сотрудников.

В результате атаки поврежден автомобиль и остекление здания. Обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений, добавил глава региона.

