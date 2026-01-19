Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 19 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе в понедельник, 19 января: обстановка на фронте сегодня

«Краматорское направление. Подразделения ГрВ „Юг“, в т.ч. „Доброкора“, ведут ожесточенные встречные бои в районе Марково, Майского и Веролюбовки и продвинулись северо-восточнее. Под контроль ВС РФ, несмотря на многочисленные и упорные контратаки противника, перешли Миньковка и Приволье, о взятии которого сообщило МО. Наши подразделения продвинулись севернее и южнее Новомарково вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Кроме того, наши подразделения выбили противника с высот северо-западнее Зализнянского и вышли на рубеж балки Копанки между Бондарным и Привольем. Это позволило обеспечить прикрытие флангов наших подразделений, атакующих в направлении Тихоновки (и далее Краматорска) и в Никифоровке (в направлении Славянска). Поступает оперативная информация, что севернее, на левом фланге Краснолиманского направления подразделения 25-й А ГрВ „Запад“ прорвали оборону противника в Ильичевке (Озерном), заняли село и продвинулись южнее к р. Северский Донец севернее Кривой Луки», — передает военкор Юрий Котенок.

Readovka отметила, что ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ к Святогорску, вошли в леса вблизи Красного Лимана и ломают «фестунги» под Добропольем.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«За новогодние и рождественские дни русские войска продолжили наступательные действия сразу на нескольких ключевых направлениях. На Краснолиманском участке ВС РФ проникают в Святогорск, вынуждая ВСУ отходить из излучины Северского Донца и растягивать свои войска в лесных массивах. На Добропольском направлении возобновилось наступление после полного уничтожения Покровско-Мирноградского укрепрайона, а в Запорожье и под Константиновкой русская армия дезорганизует оборону ВСУ и вынуждает противника оставлять свои позиции», — подчеркнули авторы канала.

«Рыбарь» обратил внимание, что российские войска постепенно расширяют зону контроля на подступах к недавно освобожденным Покровску и Мирнограду.

«Наиболее ожесточенные бои идут в окрестностях Гришино, откуда ВСУ пытаются заводить пехоту на окраины Покровска. Недавно в Сети появились кадры, подтверждающие закрепление подразделений ГВ „Центр“ в руинах агропромышленного комплекса „Инвест“. Штурмовые группы стремятся установить контроль над расположенными рядом укреплениями противника, что откроет им путь для наступления на Гришино с востока. При этом обстановка в расположенном рядом садоводческом хозяйстве „Дружба“ пока остается скрытой „туманом войны“. Ранее противник неоднократно осуществлял контратаки на этом участке, пользуясь линией опорных пунктов севернее. Хотя после перехода под контроль ВС РФ агропромышленного комплекса позиции ВСУ и оказались в условном „огневом мешке“, противник пока сохраняет возможность снабжать свои подразделения с помощью тяжелых дронов», — отметили авторы канала.

По их словам, на фоне боев в окрестностях Гришино обстановка на других участках направления остается относительно стабильной.

«Противник регулярно „забрасывает“ пехоту в подвалы на окраинах Родинского, но восстановить контроль над городом ему не удается. Впрочем, вряд ли ВСУ ставят цель отбить утраченные рубежи. Тактика отправки пехоты „в один конец“ отчасти призвана замедлить закрепление ВС РФ на новых позициях и выиграть время для организации противником обороны на подступах к Доброполью», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ сегодня сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики.

«Новопавловка — село в Дружковской городской общине Краматорского района бывшей Донецкой области с довоенным населением около 35 человек. Расположено в 3 километрах к северо-востоку от Артемовки (Софиевки), об освобождении которой Минобороны сообщило 28 декабря 2025-го. Находится на берегу реки Полтавка на трассе, соединяющей Родинское с Дружковкой. До последней от Новопавловки — около 12 километров. В ближайшее время стоит ожидать начала активных боев за расположенные рядом Павловку, Приют и Торское. Подразделения российских войск продолжают расширять зону контроля к западу от главного укрепрайона ВСУ в Донбассе в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Вся конфигурация укреплений противника на этих рубежах рассчитана на оборону с юга и с востока», — прокомментировал военкор Александр Коц.

