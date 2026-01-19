Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 января: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 января: где сбои в России

Сегодня, 19 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 19 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 января поступило от пользователей «Билайна». Порядка 43% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, 9% — на Москву, Самарскую и Оренбургскую области, 5% — на Санкт-Петербург и нижегородскую область, 4% — на Саратовскую область, 2% — на Башкирию, Удмуртию, Приморский и Краснодарский край, Свердловскую, Кировскую и Рязанскую области, 1% — на Хабаровский и Пермский край, Новосибирскую, Ярославскую, Ивановскую и Волгоградскую области.

Почему не работает мобильный интернет 19 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии уточнил, что соответствующие ограничения в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в ведомстве.

19 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Пензенской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 92 украинских беспилотника над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета в регионах снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

В периоды сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка».

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота

Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская