Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:57

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 января: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 19 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 19 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 января поступило от пользователей «Билайна». Порядка 43% жалоб об отсутствии связи приходятся на Татарстан, 9% — на Москву, Самарскую и Оренбургскую области, 5% — на Санкт-Петербург и нижегородскую область, 4% — на Саратовскую область, 2% — на Башкирию, Удмуртию, Приморский и Краснодарский край, Свердловскую, Кировскую и Рязанскую области, 1% — на Хабаровский и Пермский край, Новосибирскую, Ярославскую, Ивановскую и Волгоградскую области.

Почему не работает мобильный интернет 19 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии уточнил, что соответствующие ограничения в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в ведомстве.

19 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Пензенской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 92 украинских беспилотника над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета в регионах снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

В периоды сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка».

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота

Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.