Голодная смерть, «русский» наемник, 10 лет шпиону: ВСУ атакуют РФ 19 января

В ночь на 19 января над Россией сбили 92 украинских беспилотника. В рядах военных ВСУ в Красноармейске заметили британского наемника со знанием русского языка. Под Купянском украинские бойцы умирают от голода и мороза. Иркутянин готовил теракт по указанию мошенников. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 19 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 дрона противника.

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Белгородской областью, 29 — над Саратовской, 25 — над Воронежской, по три — над Брянской и Тамбовской областями, еще один дрон — над Курской.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на один из населенных пунктов региона возник пожар. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

«В результате атаки БПЛА в селе Большом Солдатском Большесолдатского района произошло возгорание здания», — подчеркнул губернатор.

С 09:00 18 января до 07:00 19-го числа были сбиты 26 БПЛА различных типов, уточнил Хинштейн. ВСУ применили артиллерию 33 раза. Дроны дважды атаковали Курщину, сбрасывая взрывные устройства, добавил он.

Кроме того, ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по населенным пунктам ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона. По их данным, были выпущены четыре боеприпаса, в результате чего получили повреждения два объекта гражданской инфраструктуры.

«Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали», — говорится в публикации.

Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Красноармейске появился русскоговорящий наемник ВСУ из Англии

Британские и французские наемники были замечены в Красноармейске, заявил беженец Владимир Головня. По его словам, один из них говорил по-русски.

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом», — уточнил Головня, добавив, что иностранцы были одеты в военную форму.

Под Купянском в Харьковской области шесть украинских военнослужащих умерли от голода и мороза. По информации СМИ, тела бойцов были обнаружены в ходе зачистки блиндажа в районе Петропавловки. Предварительная причина их смерти — обморожение.

Отмечается, что солдаты, вероятно, перестали получать помощь и провизию от сослуживцев.

Как мошенники убедили иркутянина пойти на теракт

Сотрудники Министерства внутренних дел при содействии ФСБ задержали жителя Иркутской области, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, 18-летний юноша стал жертвой мошенников, которые принудили его к совершению преступлений.

«В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось», — сказала она.

По данным следствия, в конце сентября 2025 года аферисты убедили юношу перевести семейные сбережения на «безопасный» счет. Затем мошенник, представившйся сотрудником ФСБ, заявил, что эти деньги якобы пошли на финансирование ВСУ, и предложил «искупить вину».

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей», — пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Самарец попал за решетку из-за связей со спецслужбами Украины

Жителю Самарской области Эдуарду Алмазову дали 10 лет тюрьмы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и попытку вступить в группировки, действующие на стороне Киева, сообщили в УФСБ России по региону. Мужчину осудили за участие в террористической организации и шпионаж в пользу иностранного государства. Приговор вынес Центральный окружной военный суд.

«Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ „Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“ и статьей 275.1 УК РФ „Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июне 2024-го Алмазов оставлял надписи антироссийского содержания в общественных местах и планировал передать координаты нефтехранилищ для атак беспилотников. В ноябре того же года подозреваемого задержали. Он проведет три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

