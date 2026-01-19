Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 09:43

Мошенники убедили 18-летнего иркутянина поджечь объект инфраструктуры

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Приангарье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники МВД при содействии ФСБ задержали жителя Иркутской области, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, 18-летний юноша стал жертвой мошенников, которые принудили его к совершению преступлений.

В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось, — написала она.

По данным следствия, все началось с обмана. В конце сентября 2025 года юношу убедили перевести семейные сбережения на «безопасный» счет. Затем аферист, представившись сотрудником ФСБ, заявил, что эти деньги пошли на финансирование ВСУ, и предложил «искупить вину».

Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей, — пояснила представитель МВД.

Уже у второй цели его задержали. Возбуждено уголовное дело о теракте, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он арестован.

Ранее в Ивановской области арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что 41-летний перебежчик передавал Киеву данные о российских военных объектах. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он уже был осужден на 10 лет за вовлечение в террористическую деятельность.

