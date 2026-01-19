Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 09:12

Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область

Хинштейн: в результате атаки ВСУ на Курскую область начался пожар

Здание загорелось в результате массированной атаки украинских беспилотников на село Большое Солдатское Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атаки БПЛА в селе Большое Солдатское Большесолдатского района произошло возгорание здания. Погибших и пострадавших нет, — подчеркнул губернатор.

Всего в период с 09:00 воскресенья, 18 января, до 07:00 понедельника,19 января, было сбито 26 БПЛА различных типов, уточнил Хинштейн. 33 раза ВСУ применили артиллерию, два раза дроны атаковали Курщину с помощью сброса взрывных устройств, добавил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 19 января уничтожили над Россией почти сотню украинских беспилотников. 31 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, 29 — над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью. По три дрона сбито над Брянской и Тамбовской областями, один — над Курской областью.

До этого стало известно, что ВСУ дважды за последние 24 часа нанесли удары по населенным пунктам ДНР. Согласно данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона, было выпущено четыре боеприпаса, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры.

