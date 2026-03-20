20 марта 2026 в 06:15

Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения

Нутрициолог Яблокова: отсутствие голода утром может быть из-за сбитых гормонов

Отсутствие чувства голода после пробуждения чаще всего связано не с индивидуальными особенностями организма, а с неправильным режимом питания и поздними приемами пищи, заявила NEWS.ru тренер, нутрициолог Ольга Яблокова. По словам эксперта, если еда поступает в организм незадолго до сна, пищеварительная система продолжает активно работать в ночное время. Она подчеркнула, что из-за этого утром естественная потребность в пище может притупляться.

Отсутствие чувства голода после пробуждения чаще всего связано не с особенностями организма, а с режимом питания. Одна из распространенных причин — поздний ужин или перекусы перед сном. Если еда поступает в организм поздно вечером, пищеварительная система продолжает работать ночью и утром чувство голода может появляться позже. На утренний аппетит еще может влиять режим сна. Если человек ложится спать очень поздно или спит мало, это сбивает работу гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения, — пояснила Яблокова.

По ее словам, следует планировать завтрак в течение первого часа после пробуждения. Она отметила, что это помогает поддерживать уровень энергии и делает режим питания более полезным.

Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский заявил, что при похудении не следует уменьшать потребление жиров. По его словам, эти нутриенты являются жизненно важными для организма.

нутрициологи
питание
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
