Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения

Отсутствие чувства голода после пробуждения чаще всего связано не с особенностями организма, а с режимом питания. Одна из распространенных причин — поздний ужин или перекусы перед сном. Если еда поступает в организм поздно вечером, пищеварительная система продолжает работать ночью и утром чувство голода может появляться позже. На утренний аппетит еще может влиять режим сна. Если человек ложится спать очень поздно или спит мало, это сбивает работу гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения, — пояснила Яблокова.

По ее словам, следует планировать завтрак в течение первого часа после пробуждения. Она отметила, что это помогает поддерживать уровень энергии и делает режим питания более полезным.

