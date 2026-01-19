Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 07:22

Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 января уничтожили над Россией почти сотню украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 31 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, 29 — над территорией Саратовской области, 25 — над территорией Воронежской области. По три дрона сбито над Брянской и Тамбовской областями, один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по населенным пунктам ДНР. Как уточнили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона, было выпущено четыре боеприпаса, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры.

До этого украинские военнослужащие атаковали Курскую область с помощью 50 БПЛА. По словам главы региона Александра Хинштейна, атаки велись в период с 09:00 17 января до 07:00 18-го числа. Обошлось без жертв и пострадавших, в Рыжевке Рыльского района повреждена крыша частного дома.

