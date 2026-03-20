«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек

Пластыри для борьбы с черными точками при снятии отслаивают верхний слой кожи, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, применение таких полосок может привести не только к дерматиту, но и к инфекциям.

Пластыри-«спасатели» — это тихий ужас. Полоски от черных точек намертво прилипают не только к пробкам, но и к здоровой коже. Когда вы их сдираете, то снимаете верхний слой эпидермиса. Это микротравма, раздражение и усиленная работа сальных желез. В худшем случае полоска отрывается с кожей, оставляя мокнущие раны — ворота для инфекции. Агрессивные компоненты вызывают контактный дерматит: лицо краснеет и зудит, — предупредила Елисавецкая.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что патчи, нанесенные во время полета, вместо увлажнения могут забирать влагу из кожи, вызывая стянутость и дискомфорт. По ее мнению, привычные бьюти-ритуалы в самолете могут дать обратный эффект из-за сухого воздуха на борту.

Врач-косметолог Алевтина Атагишиева ранее заявила, что недостаток магния способствует разрушению коллагена. По ее словам, минерал играет важную роль в синтезе белка.