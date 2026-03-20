«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек

Косметолог Елисавецкая: пластыри против черных точек снимают слой эпидермиса

Пластыри для борьбы с черными точками при снятии отслаивают верхний слой кожи, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, применение таких полосок может привести не только к дерматиту, но и к инфекциям.

Пластыри-«спасатели» — это тихий ужас. Полоски от черных точек намертво прилипают не только к пробкам, но и к здоровой коже. Когда вы их сдираете, то снимаете верхний слой эпидермиса. Это микротравма, раздражение и усиленная работа сальных желез. В худшем случае полоска отрывается с кожей, оставляя мокнущие раны — ворота для инфекции. Агрессивные компоненты вызывают контактный дерматит: лицо краснеет и зудит, — предупредила Елисавецкая.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что патчи, нанесенные во время полета, вместо увлажнения могут забирать влагу из кожи, вызывая стянутость и дискомфорт. По ее мнению, привычные бьюти-ритуалы в самолете могут дать обратный эффект из-за сухого воздуха на борту.

Врач-косметолог Алевтина Атагишиева ранее заявила, что недостаток магния способствует разрушению коллагена. По ее словам, минерал играет важную роль в синтезе белка.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Российский военный установил рекорд по сбитым дронам ВСУ
Буйнов раскрыл секрет успеха композитора Зацепина
«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта
Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула
СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске
Россиянам рассказали, как подготовить почву к дачному сезону после зимы
«Выпрямилась в кресле»: Трамп напугал премьера Японии одним сравнением
Атаку БПЛА пресекли в одном из районов Ростовской области
Ветеринар ответил, почему кошки могут ходить мимо лотка
В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса
Взлетевшие гонорары, новая возлюбленная, гражданство: как живет Галустян
Психолог объяснила, как легко приучить ребенка к чтению
Что предложили рожденным до 1967 года россиянам
«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен России живым
Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова
Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря
Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
Дальше
