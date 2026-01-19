Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:33

Удары по Украине сегодня, 19 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы России сегодня ночью, 19 января, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 19 января

Российские военные в ночь на 19 января нанесли удары по объектам ВСУ, а также энергетической и газовой инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Массированный удар „Гераней“ пришелся на энергетическую и железнодорожную структуру Днепропетровской области. Не менее 10 „Гераней“ нанесли удар по целям в Одесской области: повреждена энергетическая и газовая инфраструктура. Традиционные удары пришлись на прифронтовые территории: поражены цели в Сумской и Харьковской областях, а также на территории ДНР», — отметил он.

Всего за период с 18 по 19 января зафиксирована серия из не менее 30 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, основными целями стали логистические узлы, объекты энергетики и тяговая инфраструктура.

«Текущая серия ударов указывает на целенаправленное давление на тыловую устойчивость ВСУ, прежде всего в части энергоснабжения и железнодорожной логистики. Удары по тяговым подстанциям и последствия в Синельниково (остановка электровозов, переход на тепловозы малыми партиями) фиксируют ручной режим логистики, что критично при масштабных перебросках. Одесское направление обрабатывается как портово-тыловой узел с акцентом на пригородную инфраструктуру и логистические коридоры», — уточнил подпольщик.

Согласно прогнозу Лебедева, в ближайшие сутки возможен массовый удар по военным объектам центральной и западной части Украины.

«Ожидаемо смещение акцента на энергетику, железнодорожные узлы и объекты обеспечения ПВО», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

