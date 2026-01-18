Добровольская, развод, мнение об СВО: как живет актер Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, комментировал ли спецоперацию?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, однако ушел из него спустя несколько лет из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Страна глухих», «В августе 44-го», «Небо. Самолет. Девушка», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «В шаге от рая», «С небес на землю», «Всем по 50» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, но в 2022 году супруги все-таки развелись.

Добровольская умерла 10 января 2025 года от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка. Актер на ее похороны не пришел, однако на траурном мероприятии был замечен их сын.

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он отмечал, что на Украине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда: „О, москаль приехал“. В Москве: „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — говорил Бойко KP.RU.

Свою маму артист также перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — рассказывал Бойко в 2015 году.

Свое мнение о проведении спецоперации он не высказывал.

Ярослав Бойко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Снежный вальс».

Кинопремьер с его участием в ближайшее время не ожидается.

