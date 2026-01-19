Покровск, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 января? Что происходит у Александровки, Васюковки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Двуречанского, Доброполья, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Майского, Марково, Нового Шахово, Новодмитровки, Озерного, Покровска, Предтечино, Радьковки, Степановки, Северска, Софиевки, Харькова и Шахово?

«На Красноармейском направлении войска РФ расширяют зону контроля на участке Гришино — Родинское. На Добропольском направлении ВС РФ ведут наступление от Нового Шахово к Новому Донбассу. Сообщается о боях на южных окраинах Новопавловки, а также в районе села Затышок (Суворово), куда противник стягивает резервы. На Константиновском направлении идет зачистка территории на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища. ВС РФ расширяют зону контроля на участке Ступочки — Предтечино. Продолжаются ожесточенные бои в районе Майского, Марково и Веролюбовки. Есть продвижение в районе Новомарково вдоль канала Северский Донец — Донбасс. На Краснолиманском направлении продолжается наступление на Красный Лиман с северо-востока. Идут бои в Александровке. ВС РФ продвигаются к южным окраинам Озерного, держат под контролем восточную и северо-западную части Закотного. Идут бои в Резниковке, противник упорно сопротивляется. Севернее Пазено войска РФ занимают новые позиции. На Волчанском направлении, по сведениям источников, войска РФ вошли в Графское и Симоновку», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Харьковском направлении ВС РФ при поддержке авиации ведут бои в районе Старицы, Лимана и в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Продолжается охват Красного Лимана с восточной и южной сторон. Северо-западнее Северска ВС России с боями выходят к Северскому Донцу, идут бои в районе Озерного и Диброва. На Константиновском направлении ВС РФ продолжают штурмовые действия на флангах. От Яблоновки на юге передовые штурмовые группы просачиваются по направлению к Ильиновке (юго-западный пригород Константиновки). ВСУ задействуют множество дронов», — отмечают военкоры.

На Константиновском направлении ВС РФ широким фронтом продвинулись в районе Предтечино, взяв под контроль участок с восточной стороны от Ступочек, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Дружковское направление. На южной окраине Новопавловки ВС РФ ведут бои. Наступаем от Нового Шахово на Новый Донбасс. В районе Белицкого работает ВКС РФ, уничтожили несколько ПВД ВСУ. В районе Суворово (Затышок) идут позиционные бои. Славянское направление (включая Северский участок). Выбиваем ВСУ из Александровки. В районе Озерного ВСУ пытаются всегда контратаковать. Под нашим контролем восточная и северо-западная часть Закотного. В западной части села ведутся бои. Ожесточенные встречные бои за Резниковку. Продолжаются бои за Никифоровку. Наступаем на Миньково. ВС РФ продолжают вести боевые действия в окрестностях Волчанска. Поддержку оказывают ВКС РФ, артиллерия и расчеты БПЛА», — сообщили военкоры.

