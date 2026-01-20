Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 02:37

Сальдо рассказал о тактике давления наемников ВСУ на острове в Херсоне

Сальдо: наемники ВСУ вытесняют мирных жителей Карантинного острова в Херсоне

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

С территории Карантинного острова в Херсоне иностранные наемники Вооруженных сил Украины принудительно вытесняют последних мирных жителей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что до конфликта этот курортный район был домом для 30 тыс. человек, однако сейчас там осталось не более 200 жителей.

Военные, которые военнослужащие ВСУ, и большая часть из них сейчас — это не украинцы, а наемники, они все делают для того, чтобы этих жителей оттуда выдавить,указал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать конфликт под видом обсуждения мирных инициатив, из раза в раз продлевая военное положение в стране и запрет на проведение президентских выборов. По его мнению, Верховная рада подчинится и будет делать так, как того захочет глава государства.

До этого глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко передавал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.

Владимир Сальдо
ВСУ
Херсонская область
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вильфанд опроверг информацию о резком похолодании в ЦФО
Гороскоп на 20 января: ждем поддержки близких, совершаем подвиги на работе
Члены НАТО отказали США в помощи из-за одного спора
Власти Камчатки после снегопадов попросят поддержки у федеральных властей
Названы документы, которые нужно требовать в клинике перед пластикой
Более 1,5 тыс. заключенных могли сбежать из сирийской тюрьмы
Суд из-за ДТП, «украденная» песня, мнение об СВО: где сейчас Аллегрова
Украина поставила задачу по строительству купола над всей страной
На базу США в Гренландии направились военные самолеты
Миллионы убитых, провалы, блэкаут: что на самом деле происходит с ВСУ
Трех российских спортсменов допустили на международные старты
Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Изменения по выезду детей из России за границу вступили в силу
Сальдо рассказал о тактике давления наемников ВСУ на острове в Херсоне
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.