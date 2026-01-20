С территории Карантинного острова в Херсоне иностранные наемники Вооруженных сил Украины принудительно вытесняют последних мирных жителей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что до конфликта этот курортный район был домом для 30 тыс. человек, однако сейчас там осталось не более 200 жителей.

Военные, которые военнослужащие ВСУ, и большая часть из них сейчас — это не украинцы, а наемники, они все делают для того, чтобы этих жителей оттуда выдавить, — указал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать конфликт под видом обсуждения мирных инициатив, из раза в раз продлевая военное положение в стране и запрет на проведение президентских выборов. По его мнению, Верховная рада подчинится и будет делать так, как того захочет глава государства.

До этого глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко передавал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.