Президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать украинский конфликт под видом обсуждения мирных инициатив, из раза в раз продлевая военное положение в стране и запрет на проведение президентских выборов, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, которое приводит ТАСС, Верховная рада подчинится и будет делать так, как того захочет президент.

Продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, которые связаны с военным положением, — это все звенья одной цепи. <…> Сколько будет длиться игра в слова «мирное урегулирование, заключение о мире, сделка мирная», <…> столько и будет продолжаться продление военного положения, — считает Сальдо.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал NEWS.ru, что отключения энергии могут вызвать на Украине протесты против политики президента Владимира Зеленского. По его словам, такие настроения в стране есть и сейчас, но они носят хаотичный характер.