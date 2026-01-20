Миллионы убитых, провалы, блэкаут: что на самом деле происходит с ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые «наступательные операции» украинской армии, несмотря на нехватку войск и высокие потери. Нынешние действия Вооруженных сил Украины он обозначил как «стратегическую оборону», которая в конечном итоге не даст возможности одержать победу, а значит, необходимо наступление. Насколько заявления Сырского соответствуют реальности и станет ли новый контрнаступ смертельным для ВСУ, читайте в материале NEWS.ru.

Как Сырский оценивает положение на фронте

Сырский заявил о планах провести в этом году новое наступление в зоне СВО. «Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции», — сказал главком ВСУ.

При этом он признал тяжелое положение ВСУ на фронте, о чем проинформировал командующего Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофера Донахью.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, на фоне нехватки личного состава и высоких потерь туда отправляют в том числе спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Что означают «наступательные планы» Сырского

Сырский не анонсировал нового наступления, отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко, он лишь заявил, что в обороне победить невозможно, поэтому будут проводиться наступательные операции.

«ВСУ и так постоянно проводят локальные наступательные операции. Например, так было в районе Гуляйполя. Этими локальными контратаками противник пытается замедлить наше продвижение. О каком‑то крупном наступлении речи быть не может, и Сырский этого не утверждал, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru. — В общем-то, все наступательные возможности ВСУ к настоящему моменту исчерпаны во время боев за Купянск».

Это «абсолютно нормальная позиция» для любого военачальника, независимо от тяжести ситуации: атаковать и контратаковать, указал военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок. Видимо, украинское руководство исходит из тех же соображений.

«Точные потери и утраты техники украинской стороны нам неизвестны, но если делаются такие заявления, значит, на это есть основания, — сказал собеседник NEWS.ru. — Так следует рассматривать ситуацию. Будем реалистами: устойчивость украинской обороны в оперативно-стратегическом плане еще сохраняется, несмотря на успехи ВС РФ, владеющих инициативой и продвигающихся вперед. Более того, мы еще не добились прорывов на оперативном уровне. Постоянное продвижение есть, но выйти на прорыв пока не удается».

Чем закончилось контрнаступление ВСУ в 2023 году

Попытка большого контрнаступления летом 2023 года в Запорожье обернулась для ВСУ огромными потерями. По словам военного эксперта подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, с его началом Вооруженные силы Украины понесли потери, в три раза превышающие обычные показатели.

В начале ноября 2023 года контрнаступление украинской армии было окончательно остановлено. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, этому способствовала тактика маневренной обороны Вооруженных сил России. «ВСУ выдохлись, осталась только агония», — подчеркнул он. В ходе безуспешного контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли более 21 тысячи военнослужащих, 300 танков, 800 БМП.

По данным Генерального штаба ВС РФ и Минобороны РФ, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных, суммарные потери Украины с начала СВО превысили 1,5 млн человек.

Какая тактика сейчас наиболее эффективна в зоне СВО

Массовые действия крупных групп практически исключены, наступления ведутся малыми группами по 2–4 бойца, отметил Ходаренок. По его словам, основной фактор — обмен ударами беспилотников.

«Это связано с господством беспилотников в воздухе с обеих сторон, которые „просвечивают“ передний край, создавая зону смерти не менее 20 км от линии столкновения. Наши успехи часто связаны с использованием плохой видимости, — рассказал эксперт. — В сложных метеоусловиях, таких как туман и облачность, когда ограничена видимость по дальности и по высоте, для противника значительно затрудняется применение БПЛА. В этом случае наши части могут добиваться существенных результатов. Однако это лишь одна из граней ведения боевых действий в зоне специальной военной операции».

Возможно ли наступление ВСУ в условиях блэкаута на Украине

На прошлой неделе бо́льшая часть Киева на фоне ракетных ударов ВС РФ и вызванных ими отключений электроэнергии осталась не только без света, но и без отопления. Жители украинской столицы даже начали использовать кирпичи для обогрева помещений.

Если ВС РФ продолжат масштабные удары по регулирующим узлам Украины, которые распределяют энергию от атомных электростанций, то в стране сейчас возможен полный блэкаут, считает Онуфриенко.

«Обеспеченность электроэнергией в среднем по контролируемой режимом Зеленского территории составляет 40% с небольшим. Лучше всего дела обстоят в Киеве, хуже всего — в Полтавской области (примерно 24%), — отметил аналитик. — При продолжении ударов по регулирующим узлам ситуация будет ухудшаться: больше замерзших зданий, больше неработающей канализации — не говоря уже об отсутствии света, воды и тепла. Что касается трех атомных электростанций, имеющихся на Украине, — они будут работать ровно до тех пор, пока идет отбор электроэнергии. Как только линии электроснабжения, идущие от АЭС, будут выведены из строя, станции придется переводить в „холодный останов“». В таком случае ни о каком наступлении ВСУ говорить вообще не имеет смысла, на это просто не хватит энергии в стране.

