13 января 2026 в 14:17

Сырский пожаловался американскому генералу на ситуацию на фронте

Сырский проинформировал генерала США Донахью о сложной ситуации на фронте

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что проинформировал командующего Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью о сложной ситуации на фронте. В своем Telegram-канале Сырский призвал США к «давлению на противника».

Провел очередной телефонный разговор с командующим сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке — командующим сухопутного командования Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью. Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной, — написал Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабные кадровые перестановки в руководстве страны. Несмотря на объявленную «перезагрузку», он заявил, что не планирует отправлять в отставку Сырского.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Сырского могут убить собственные офицеры. Он отметил, что целые роты ВСУ покидают зону боевых действий, не желая выполнять приказы главкома. По словам полковника, чем хуже дела на фронте, тем ближе его отставка.

Украина
ВСУ
Александр Сырский
США
