Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского могут убить собственные офицеры, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что целые роты ВСУ покидают зону боевых действий, не желая выполнять приказы главкома. По словам полковника, чем хуже дела на фронте, тем ближе его отставка.

Сырский пытается любыми средствами выслужиться, чтобы сохранить пост. Но дело может закончиться не только отстранением. Я не исключаю, что однажды в каком-то штабе Сырского прикончат старшие офицеры, когда, возможно, начнется военный переворот, армия выйдет из подчинения, а такие примеры все чаще и чаще встречаются на разных участках фронта, — высказался Баранец.

По его словам, Сырского все чаще упрекают в поражениях. Полковник отметил, что украинская армия недовольна приказами руководства и все чаще выступает против командиров.

Армия начинает лютовать. Я думаю, с Сырским может случиться самое разное от снятия с должности до убийства собственными офицерами, а возможно, даже до самоубийства дойдет, когда он поймет, что судьба решена. Средства для этого у него есть, — заключил Баранец.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что представители дипломатических кругов на Западе обращают внимание на быстрое падение авторитета Сырского. Среди украинских офицеров бытует мнение, что поражения на линии боевого соприкосновения могут быть полезны, если приведут к отставке главкома.