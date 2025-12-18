Новый год-2026
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте

Полковник Баранец: Зеленский бережет Сырского из-за страха потерять опору

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский бережет главкома ВСУ Александра Сырского из-за страха потерять опору в армии, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Однако, по его словам, потери на фронте могут начать расти в геометрической прогрессии и высшие офицеры потребуют отстранения Сырского.

Как это ни странно, Зеленский не торопится выбрасывать Сырского из рядов армии, как одного из своих верноподданных псов. После коррупционного скандала, когда рухнула его мощнейшая опора в офисе, он боится потерять опору и в армии. Но может наступить такой момент, когда потери будут расти в геометрической прогрессии. Тогда, возможно, и высшие офицеры потребуют отстранения Сырского, — высказался Баранец.

По его словам, Зеленский находится в трудном положении. Полковник подчеркнул, что если украинский президент снимет Сырского, то часть приближенных лиц из Министерства обороны страны может тоже дрогнуть.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что представители дипломатических кругов на Западе обращают внимание на быстрое падение авторитета Сырского. Среди украинских офицеров бытует мнение, что поражения на линии боевого соприкосновения могут быть полезны, если приведут к отставке главкома ВСУ.

