Представители дипломатических кругов на Западе обращают внимание на быстрое падение авторитета главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, среди украинских офицеров бытует мнение, что поражения на линии боевого соприкосновения могут быть полезны, если приведут к отставке Сырского.

В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ А. Сырского, известного своей тесной связью с окружением [Владимира] Зеленского. Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома, — отметили в пресс-бюро СВР.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ оказались в сложной ситуации из-за наступления российских войск по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала СВО.

До этого бывший британский офицер Глен Грант заявил, что Зеленский и Сырский являются главными виновниками провалов ВСУ в зоне боевых действий. Он признал, что войска не могут выполнять свои функции из-за коррупции в правительственной верхушке. Он обратил внимание на то, что снабжать армию Украины беспилотниками приходится гражданским лицам. Грант также считает, что тактика Сырского в ведении боевых действий «не отвечает современным требованиям».