Бывший британский офицер назвал виновных в неудачах ВСУ на фронте Британский экс-офицер Грант назвал Зеленского и Сырского виновными в крахе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский являются главными виновниками провалов армии в зоне боевых действий, таким мнением с газетой Express поделился бывший британский офицер Глен Грант, который когда-то был советником Министерства обороны Украины. Он признал, что войска не могут выполнять свои функции из-за коррупции в правительственной верхушке.

Проблема в том, что правительство не оказывает должной поддержки линии фронта… Поэтому происходит вся эта коррупция… Правительство на самом деле не делает того, что должно делать, чтобы поддержать линию фронта, — сказал Грант.

Он обратил внимание на то, что снабжать армию Украины беспилотниками приходится гражданским лицам. Грант также считает, что тактика Сырского в ведении боевых действий «не отвечает современным требованиям».

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал требование Зеленского о прекращении огня на время проведения выборов очередной уловкой. По его словам, политик попытается тянуть время, чтобы перевооружить армию.