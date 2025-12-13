Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 21:06

Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ

Сырский: ВСУ оказались в сложной ситуации из-за наступления ВС России

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ оказались в сложной ситуации из-за наступления российских войск по всей линии фронта. В Telegram-канале он отметил, что в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала СВО.

Оперативная ситуация остается сложной. Противник ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения, — написал он.

Ранее бывший британский офицер Глен Грант, который когда-то был советником Министерства обороны Украины, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и Сырский являются главными виновниками провалов армии в зоне боевых действий. Он признал, что войска не могут выполнять свои функции из-за коррупции в правительственной верхушке.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил в беседе с NEWS.ru, что отставка главкома ВСУ является предрешенным делом и вопросом времени. По его словам, никакие кадровые перестановки в руководстве украинской армии уже не смогут серьезно повлиять на ситуацию на фронте.

