05 января 2026 в 11:35

Главком ВСУ оплатил отцу клинику в Подмосковье

SHOT: Сырский заплатил 1 млн рублей за лечение отца в Подмосковье

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Главком ВСУ Александр Сырский отправил отца в подмосковную частную клинику и оплатил лечение в размере 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Источник пишет, что в конце декабря у 86-летнего Станислава Прокофьевича диагностировали пневмонию.

По данным SHOT, Сырский перечислил деньги на реабилитацию в частной клинике, а также организовал транспортировку отца из Владимира в Подмосковье. Новый год пенсионер встретил в больничной палате. Его состояние удалось стабилизировать, сейчас Сырский-старший чувствует себя лучше.

В начале ноября 2025 года Telegram-канал Mash сообщал, что отцу Сырского осталось жизнь не более трех месяцев. По информации канала, мужчина находится при смерти из-за рака мозга и был переведен на паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы.

Ранее стало известно о смерти основательницы и руководителя известной ростовской кондитерской «Золотой колос» Нелли Абачараевой. По словам мэра города Александра Скрябина, почившая искренне любила город и на протяжении многих лет активно поддерживала как развитие Ростова, так и жителей, нуждавшихся в помощи.

