Врачи дали неутешительный прогноз по поводу болезни отца главкома ВСУ

Тяжелобольному 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского осталось жизнь не более трех месяцев, передает со ссылкой на медиков Telegram-канал Mash. По информации канала, мужчина находится при смерти из-за рака мозга и был переведен на паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы.

Станислав Сырский имеет первую группу инвалидности и четвертую степень выраженности нарушений функций организма, передает канал. Пенсионер уже не встает, питается через катетер, и за ним ухаживает жена, сообщает Mash. По данным источника, супруга собирается просить муниципальную сиделку, поскольку сама уже не справляется. К пенсионерам переехали их сын Олег с супругой, чтобы помогать в уходе. Сам украинский главком не может навестить своего отца лично, поскольку в России его объявили в розыск еще в мае 2023 года: в случае пересечения границы он будет немедленно задержан.

Ранее стало известно, откуда Сырский мог достать деньги на лечение отца. Предполагается, что курс лечения он оплатил за счет средств, выделенных на нужды ВСУ. СМИ утверждают, что счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее Сырский жаловался на плохое обеспечение украинской армии.