Стало известно, где Сырский достал 5 млн рублей на лечение отца в России SHOT: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский взял выделенные на нужды ВСУ средства, чтобы оплатить курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного 86-летнего отца Станислава Сырского в России, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее Сырский жаловался на плохое обеспечение украинской армии.

Также стало известно, что отца Сырского выписали из клиники в Подмосковье, куда он попал из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Уточнялось, что сын перевел деньги с Украины, закрыв все счета в российских клиниках, а также оплатил его транспортировку домой во Владимирскую область, которая проводилась в условиях строжайшей секретности.

До этого Сырский отправился в зону боевых действий. По имеющейся информации, главком обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове) будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении. Действиями украинской армии он намерен руководить лично.