05 ноября 2025 в 08:51

Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве отца главкома ВСУ

SHOT: отца главкома ВСУ выписали из клиники в Подмосковье

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что 86-летнего Станислава Сырского, отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, выписали из клиники в Подмосковье, куда он попал из-за осложнений после перенесенного коронавируса. По информации издания, сын перевел деньги с Украины, закрыв все счета в российских клиниках, а также оплатил его транспортировку домой во Владимирскую область, которая проводилась в условиях строжайшей секретности.

В публикации говорится, что состояние Сырского-старшего ухудшилось еще в апреле этого года из-за последствий коронавируса. Канал пишет, что в мае его перевели на лечение в Москву, а позже — в подмосковный медицинский центр для реабилитации.

Издание отмечает, что раньше Сырский не общался с родителями из-за разных позиций по СВО. Журналисты уточняют, что мать и отец главкома ВСУ живут во Владимирской области, поддерживают Россию, участвуют в акциях «Бессмертного полка».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщал, что между Сырским и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия. По данным эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

