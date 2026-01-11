Появились новые детали инцидента с катером и россиянами на Пхукете Инцидент с катером на Пхукете привел к госпитализации 23 россиян

Инцидент с катером на Пхукете привел к госпитализации 23 россиян, сообщил российский генконсул Егор Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, на борту катера могли находиться 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран.

23 гражданина РФ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

