11 января 2026 в 17:05

Появились новые детали инцидента с катером и россиянами на Пхукете

Инцидент с катером на Пхукете привел к госпитализации 23 россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инцидент с катером на Пхукете привел к госпитализации 23 россиян, сообщил российский генконсул Егор Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, на борту катера могли находиться 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран.

23 гражданина РФ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

Также на Пхукете в Таиланде сотрудники полиции задержали россиянина, который работал нелегальным экскурсоводом. 33-летний мужчина попался в момент подготовки к отправке группы туристов на прогулку по Андаманскому морю. За нарушение Трудового кодекса ему грозит наказание вплоть до депортации из страны с запретом на въезд.

Пхукет
катера
россияне
госпитализации
