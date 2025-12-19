Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей

Семья и жизнь

Секрет этого салата в том, что кальмары варятся буквально за пару минут. Потрясающее экспресс-блюдо — будет готово за 15 минут.

Возьмите 400 граммов очищенных тушек кальмаров. Вскипятите воду, слегка посолите. Опустите наш основной ингредиент в кипяток на 1–2 минуты. Сразу же достаньте и отправьте в ледяную воду — это сохранит мясо нежным. Нарежьте кальмары тонкими кольцами или соломкой.

Теперь подготовьте остальные ингредиенты, пока кальмары остывают. Сварите вкрутую 3 куриных яйца и нарежьте их небольшими кубиками. Возьмите 3 средних соленых (или маринованных) огурца и нарежьте их мелкими кубиками. Огурцы придадут нужную пикантность и хруст. Нарежьте 1 небольшую луковицу (лучше красную) очень тонкими полукольцами или используйте пучок зеленого лука. Переложите все нарезанные ингредиенты (кальмары, яйца, огурцы, лук) в большой салатник.

Приготовьте заправку. Она должна быть сливочной. Смешайте 3 столовые ложки майонеза и 1 столовую ложку сметаны (или натурального йогурта). Добавьте 0,5 чайной ложки горчицы и немного черного перца.

Заправьте салат, тщательно перемешайте. Попробуйте на соль — соленые огурцы и майонез могут дать достаточно соли.

Подавайте салат, украсив его свежей зеленью или красной икрой для придания праздничного вида.

Совет: для дополнительной свежести добавьте в салат 100 граммов консервированного зеленого горошка или 1/3 банки консервированной кукурузы.

