ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 05:45

Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро

Рулет с морковью по-корейски: очень вкусная закуска на Новый год Рулет с морковью по-корейски: очень вкусная закуска на Новый год Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет — идеальное решение для тех, кто ищет эффектную, но при этом бюджетную и быструю закуску. Острый, пряный вкус корейской моркови прекрасно контрастирует с нежной, сливочной сырной основой.

Начните с приготовления основы для рулета. Вам понадобится 3 плавленых сырка в фольге (лучше брать сырки без добавок). Натрите их на мелкой терке. Чтобы сырки хорошо терлись, их нужно предварительно подержать в морозилке 15–20 минут. Добавьте к сыру 3 вареных куриных яйца, также натертых на мелкой терке.

Смешайте сыр и яйца, добавьте 2 дольки чеснока, пропущенных через пресс, и 2–3 столовые ложки майонеза (чтобы масса стала пластичной). Посолите по вкусу.

Теперь подготовьте «полотно». На большом куске пищевой пленки или пергамента равномерно распределите сырно-яичную массу тонким слоем, формируя аккуратный прямоугольник.

Приготовьте начинку. Возьмите 200 граммов готовой моркови по-корейски. Обязательно отожмите с моркови лишний рассол и масло, чтобы рулет не развалился. Равномерно распределите морковь по всей поверхности сырной основы, оставляя один край (дальний от вас) свободным на 2–3 см.

Аккуратно и плотно сверните рулет. Начинайте сворачивать с ближнего к себе края, помогая себе пищевой пленкой. Рулет должен быть очень плотным. Заверните его в ту же пленку и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он стабилизировался.

Перед подачей уберите пленку. Нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см. Выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью.

  • Совет: для контраста добавьте в начинку немного мелко нарезанного свежего укропа или тонкие ломтики ветчины поверх моркови.

На Новый год за 5 минут: готовим очень вкусные рулетики из ветчины.

рецепты
рулеты
простые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
корейская морковь
Новый год
праздники
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт назвала самые популярные направления для путешествий по Индии
Артиллерия ВС РФ сократила численность ВСУ на Константиновском направлении
На Украине ждут «поздравление» от России ко дню ВСУ
Юрист раскрыл, что грозит за наледь на лобовом стекле автомобиля
Перечислены простые правила безопасных денежных переводов
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Что значит скорпион во сне: скрытые угрозы наяву
МАГАТЭ опубликовало доклад о состоянии саркофага на Чернобыльской АЭС
Гороскоп 6 декабря: кто идет играть с детьми, кого ждет романтический ужин?
Россиянам рассказали, как правильно выбрать живую новогоднюю елку
ПВО сбила дрон ВСУ над Тульской областью
Смерть животного во сне: скрытый смысл видения — неожиданное значение
Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА в Рязани
Раскрыт средний размер пенсии в России в 2026 году
Западные страны набросились на Индию из-за визита Путина
Сколько стоит доехать на машине из Москвы до Бреста по М-1 «Беларусь»
Мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки
Госдеп обнародовал результаты американо-украинских переговоров
«Акрон» столкнулся с проблемами при вылете на матч с «Зенитом»
Фаза Луны сегодня, 6 декабря: опасаемся травм, торгуем, стрижем цветы
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.