Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро

Рулет с морковью по-корейски: очень вкусная закуска на Новый год

Этот рулет — идеальное решение для тех, кто ищет эффектную, но при этом бюджетную и быструю закуску. Острый, пряный вкус корейской моркови прекрасно контрастирует с нежной, сливочной сырной основой.

Начните с приготовления основы для рулета. Вам понадобится 3 плавленых сырка в фольге (лучше брать сырки без добавок). Натрите их на мелкой терке. Чтобы сырки хорошо терлись, их нужно предварительно подержать в морозилке 15–20 минут. Добавьте к сыру 3 вареных куриных яйца, также натертых на мелкой терке.

Смешайте сыр и яйца, добавьте 2 дольки чеснока, пропущенных через пресс, и 2–3 столовые ложки майонеза (чтобы масса стала пластичной). Посолите по вкусу.

Теперь подготовьте «полотно». На большом куске пищевой пленки или пергамента равномерно распределите сырно-яичную массу тонким слоем, формируя аккуратный прямоугольник.

Приготовьте начинку. Возьмите 200 граммов готовой моркови по-корейски. Обязательно отожмите с моркови лишний рассол и масло, чтобы рулет не развалился. Равномерно распределите морковь по всей поверхности сырной основы, оставляя один край (дальний от вас) свободным на 2–3 см.

Аккуратно и плотно сверните рулет. Начинайте сворачивать с ближнего к себе края, помогая себе пищевой пленкой. Рулет должен быть очень плотным. Заверните его в ту же пленку и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он стабилизировался.

Перед подачей уберите пленку. Нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см. Выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью.

Совет: для контраста добавьте в начинку немного мелко нарезанного свежего укропа или тонкие ломтики ветчины поверх моркови.

