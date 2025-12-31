Новый год — 2026
Самый сочный крабовый салат «Морская звезда» в тарталетках — сияющее украшение фуршета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо превратит ваш праздничный стол в настоящий подводный мир, где каждая тарталетка похожа на яркую морскую звезду. Секрет в идеально сбалансированной начинке, где сочность крабовых палочек, свежий огурец и сладкая кукуруза соединяются с нежным сливочным сыром, а икра или зелень добавляют торжественный акцент. Эта закуска невероятно удобна для фуршета и мгновенно исчезает с тарелок.

Для приготовления вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 1 свежий огурец, 100 г консервированной кукурузы, 150 г сливочного сыра (типа «Хохланд»), 2 ст. л. майонеза, соль по вкусу, 10--12 готовых песочных тарталеток, красная икра или зелень для украшения. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком. Огурец натрите на средней терке и слегка отожмите лишний сок. В миске смешайте крабовые палочки, огурец, кукурузу, сливочный сыр и майонез. Аккуратно посолите, учитывая соленость сыра. Наполните тарталетки салатной массой с помощью чайной ложки, слегка формируя горку. Сверху украсьте несколькими икринками или мелко нарезанным укропом, создавая рисунок звезды. Подавайте сразу, чтобы тарталетки оставались хрустящими. Для удобства можно приготовить начинку заранее, а собирать закуску непосредственно перед подачей гостям.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

