Элегантный старт праздника. Хрустящие волованы с утиным паштетом и клюквенным желе: сочетаются с игристым и вином

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска задает тон всему торжеству, предлагая гостям изысканную гармонию вкусов. Нежный, бархатистый паштет с глубоким вкусом утки идеально оттеняется пикантной сладостью клюквенного желе, а хрустящая основа из слоеного теста добавляет совершенства текстуре. Это миниатюрное произведение кулинарного искусства, которое готовится заранее, позволяя вам наслаждаться праздником.

Для приготовления вам понадобится: 10--12 готовых волованов, 200 г утиной печени или готового утиного паштета, 100 г свежей или замороженной клюквы, 50 г сахара, 50 мл воды, 1 ч. л. желатина, соль, черный перец, сливочное масло для смазывания. Сначала приготовьте желе: клюкву протрите через сито, смешайте пюре с сахаром и водой, доведите до кипения. Растворите желатин в 2 ст. л. холодной воды и влейте в горячее клюквенное пюре, перемешайте. Остудите до комнатной температуры. Волованы слегка подсушите в духовке при 180°C 5--7 минут и остудите. Паштет (или печень, которую нужно предварительно обжарить и измельчить в блендере с маслом, солью и перцем) выложите в волованы, оставив углубление в центре. Когда желе начнет схватываться, аккуратно ложкой заполните им углубления в паштете. Уберите закуску в холодильник минимум на 1 час для полного застывания желе. Подавайте охлажденными, украсив веточкой тимьяна или ягодой клюквы.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
