Россияне неожиданно изменили отношение к игристому вину

Винодел Стржалковский заявил о падении спроса на игристое у россиян

Спрос россиян на игристое в 2025 году снизился, рассказал винодел Евгений Стржалковский в беседе с Lenta.ru. Он добавил, что в 2026 году среди покупателей будет заметно преобладать белое вино.

Любимое многими игристое в прошлом году после почти восьми лет роста показало отрицательную динамику. Если сравнивать показатели 2025 и 2024 годов, то продажи сократились почти на четыре процента, — уточнил эксперт.

Стржалковский отметил, что среди игристых вин остаются позиции, интерес к которым растет. По его словам, это дозаж зеро, экстра брют и брют: покупатели все чаще выбирают напитки с низким содержанием сахара. Специалист также выделил отдельный тренд на розовые игристые вина, которые подходят к большому количеству блюд.

Я же сохраняю оптимистичный взгляд на ближайший год и думаю, что продажи игристого останутся на том же уровне, а к концу его можно будет даже ожидать оживление, — добавил винодел.

Ранее нарколог Татьяна Клименко рассказала, что алкоголь может способствовать развитию бессонницы. Она отметила, что, несмотря на седативное действие, этанол приводит к нарушениям выработки гормона сна — мелатонина.

