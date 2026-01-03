Названы основные поставщики игристого в Россию

Франция снова вошла в список пяти главных стран — поставщиков игристых вин на российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Лидером рейтинга по-прежнему остается Италия. Общий объем ее поставок в Россию за девять месяцев составил $93,6 млн (7,3 млрд рублей).

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 7%. Второе и третье места, как и год назад, занимают Латвия и Польша. Поставки из Латвии сократились на 6%. Польша экспортировала игристых вин на 24% меньше по сравнению с прошлым годом.

Четвертое место в списке заняла Франция с объемом поставок в $8,2 млн (641 млн рублей). За год экспорт из республики в Россию вырос в 8,2 раза. Это позволило стране впервые с 2022 года вернуться в пятерку ведущих поставщиков. Пятую позицию занимает Армения. За отчетный период она поставила в Россию игристого вина на $4,2 млн (328 млн рублей).

До этого сообщалось, что за октябрь 2025 года объем импорта грузинского вина в Россию достиг самого высокого уровня с апреля 2024 года. Российские импортеры ввезли за этот месяц 6,5 тыс. тонн винной продукции. По сравнению с сентябрем показатели октября оказались на 10% выше.