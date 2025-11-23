Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:46

Россия нарастила импорт вина из соседней страны до рекордных значений

Россия в октябре рекордно нарастила импорт грузинского вина до 6,5 тысяч тонн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Импорт грузинского вина в Россию за октябрь достиг максимального уровня с апреля 2024 года, следует из данных грузинской таможни. Согласно анализу, за месяц российские компании ввезли 6,5 тысячи тонн алкогольной продукции, передает РИА Новости.

Импорт вина из Грузии в октябре на 10% превысил показатели предыдущего месяца. Стоимость поставок также продемонстрировала рост, достигнув $19 млн против $16,9 млн в сентябре.

При этом агентство отмечает, что совокупные результаты за 10 месяцев 2025 года остаются самыми низкими с 2022 года. Общая стоимость импорта грузинского вина за этот период составила $139,2 млн, что на 14% ниже аналогичного показателя прошлого года.

До этого стало известно, что продажи алкоголя в розницу в России за январь — октябрь 2025 года упали на 10,3%. По данным Росалкогольтабакконтроля, в этот период было реализовано 165,2 млн декалитров. Больше всего продажи сократились на рынке слабоалкогольной продукции — на 87,9%. При этом ликеро-водочные изделия стали покупать чаще — по ним тот же показатель вырос на 14%.

