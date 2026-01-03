Новый год — 2026
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Самодельный коньяк — это ароматный напиток, который можно приготовить даже в домашних условиях всего за несколько дней. Он идеально подходит для праздничного стола или уютного вечера.

Для приготовления понадобятся: 500 мл качественного спирта или водки, 200 мл воды, 2–3 ст. л. сахара, 1–2 гвоздики, 1 щепотка корицы, несколько долек апельсиновой корки и ваниль по вкусу. В небольшой кастрюле доводим воду с сахаром до растворения, добавляем специи и даем настояться 5–10 минут на слабом огне. Снимаем с огня и слегка охлаждаем. Соединяем сироп со спиртом в стеклянной бутылке, тщательно перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 2–3 дня при комнатной температуре.

Через несколько дней напиток приобретает мягкий, богатый аромат с нотками специй и апельсина. Перед употреблением можно процедить и охладить. Такой домашний коньяк становится отличным дополнением к десертам или самостоятельным напитком для вечера.

Важно помнить: чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

Александра Вкусова
