04 декабря 2025 в 19:10

Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!

Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом! Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете элегантную закуску из печени трески, которая украсит праздничный стол? Эти слоеные тарталетки — идеальное решение. Для приготовления понадобится: упаковка готовых мини-тарталеток из слоеного теста (10–12 штук), одна банка печени трески (около 240 граммов), один свежий огурец, пучок укропа и немного сливочного сыра для кремообразности.

Печень трески аккуратно разминают вилкой в паштет, смешивая с 50 граммами сливочного сыра для нежности. Огурец нарезают мелкими кубиками, а укроп мелко рубят. Для закуски в тарталетках паштет соединяют с частью огурца и укропа, оставляя немного зелени для украшения. Получившейся нежной массой из печени трески наполняют готовые тарталетки. Сверху закуску украшают оставшимися кубиками огурца и веточками укропа.

Такие тарталетки с печенью трески и огурцом сочетают в себе хруст теста, насыщенный вкус морского продукта и свежесть зелени. Это быстрая закуска, которая выглядит очень презентабельно и готовится буквально за несколько минут. Идеальный вариант для встречи нежданных гостей или дополнения к фуршетному столу.

Александра Вкусова
А. Вкусова
