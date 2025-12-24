Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 21:28

Всего лишь смешиваю крабовые палочки и сыр с каплей майонеза — и гора закуски на Новый год готова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно простые, но безумно вкусные закусочные шарики на праздничный стол. Всего лишь смешиваю крабовые палочки и сыр с каплей майонеза — и гора закуски на Новый год готова!

Вкус получается нежным, сливочным и пикантным одновременно: сладковатые крабовые палочки идеально сочетаются с солоноватым плавленым сыром, создавая гармоничную и очень аппетитную комбинацию. Эта закуска готовится моментально!

Вам понадобится всего три ингредиента: 200 г крабовых палочек, 2–3 плавленых сырка, 1–2 ч. л. майонеза. Крабовые палочки и плавленые сырки натрите на мелкой терке в одну миску. Добавьте майонез и тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы. Если смесь получилась слишком мягкой, уберите ее на 15–20 минут в морозилку. Мокрыми руками сформируйте из массы небольшие аккуратные шарики диаметром 2–3 см. Выложите их на блюдо, застеленное листьями салата, и сразу подавайте. Для красоты шарики можно обвалять в мелко нарубленном укропе.

Ранее стало известно, как приготовить «Снежки» с виноградом на закуску на Новый год: идеальное дополнение к любым напиткам.

Проверено редакцией
