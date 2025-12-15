Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:01

Снежки» с виноградом на закуску на Новый год: идеальное дополнение к любым напиткам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закуска «Снежки» с виноградом отлично впишутся в застолье на Новый год. Это идеальное дополнение к любым напиткам и просто очень вкусное угощение.

Вам понадобится: 250 г творожного сыра, 50 г тертого твердого сыра, 30-50 г голубого сыра по желанию (для пикантности), 20-25 крупных ягод зеленого или красного винограда без косточек. В глубокой миске тщательно смешайте все сырные компоненты до получения однородной пластичной массы. Если масса слишком мягкая, уберите ее на 20 минут в холодильник. Виноградины хорошо обсушите. Мокрыми руками возьмите порцию сырной массы, сплюсните в лепешку, положите в центр ягоду винограда и аккуратно сформируйте шарик, полностью скрыв начинку. Подавайте сразу или дайте слегка охладиться.

Вкус — это восхитительный контраст: прохладная, сочная сладость винограда взрывается внутри нежной, солоновато-сливочной и чуть пикантной (если добавлен голубой сыр) сырной оболочки.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из крабовых палочек — эффектно и без трат. С такой закуской и салаты не нужны.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год без лишних килограммов: ПП-тарталетки «Секрет Афродиты»
Семья и жизнь
Новый год без лишних килограммов: ПП-тарталетки «Секрет Афродиты»
В таком виде печень съедается тоннами: приготовьте печеночный торт — вкусная и бюджетная закуска
Общество
В таком виде печень съедается тоннами: приготовьте печеночный торт — вкусная и бюджетная закуска
Больше не варю бульон часами. Готовлю крем-суп из курицы с плавленым сыром и гренками. Сытно и по-домашнему за полчаса
Общество
Больше не варю бульон часами. Готовлю крем-суп из курицы с плавленым сыром и гренками. Сытно и по-домашнему за полчаса
Грибы и сыр заворачиваю в рулет — такую закуску в лаваше сметут за секунду. Простейший рецепт
Общество
Грибы и сыр заворачиваю в рулет — такую закуску в лаваше сметут за секунду. Простейший рецепт
Сначала он, а потом уже все остальные: изумительный салат «Виноградная лоза» с кедровыми орешками
Общество
Сначала он, а потом уже все остальные: изумительный салат «Виноградная лоза» с кедровыми орешками
закуски
рецепты
Новый год
виноград
Дарья Иванова
Д. Иванова
Снежки» с виноградом на закуску на Новый год: идеальное дополнение к любым напиткам Закуска «Снежки» с виноградом отлично впишутся в застолье на Новый год. Это идеальное дополнение к любым напиткам и просто очень вкусное угощение.
250 г творожного сыра
50 г тертого твердого сыра
30-50 г голубого сыра по желанию
20-25 крупных ягод зеленого или красного винограда без косточек
>
В глубокой миске тщательно смешайте все сырные компоненты до получения однородной пластичной массы. Если масса слишком мягкая, уберите ее на 20 минут в холодильник.
Виноградины хорошо обсушите.
Мокрыми руками возьмите порцию сырной массы, сплюсните в лепешку, положите в центр ягоду винограда и аккуратно сформируйте шарик, полностью скрыв начинку.
Подавайте сразу или дайте слегка охладиться.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.