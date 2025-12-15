Снежки» с виноградом на закуску на Новый год: идеальное дополнение к любым напиткам

Закуска «Снежки» с виноградом отлично впишутся в застолье на Новый год. Это идеальное дополнение к любым напиткам и просто очень вкусное угощение.

Вам понадобится: 250 г творожного сыра, 50 г тертого твердого сыра, 30-50 г голубого сыра по желанию (для пикантности), 20-25 крупных ягод зеленого или красного винограда без косточек. В глубокой миске тщательно смешайте все сырные компоненты до получения однородной пластичной массы. Если масса слишком мягкая, уберите ее на 20 минут в холодильник. Виноградины хорошо обсушите. Мокрыми руками возьмите порцию сырной массы, сплюсните в лепешку, положите в центр ягоду винограда и аккуратно сформируйте шарик, полностью скрыв начинку. Подавайте сразу или дайте слегка охладиться.

Вкус — это восхитительный контраст: прохладная, сочная сладость винограда взрывается внутри нежной, солоновато-сливочной и чуть пикантной (если добавлен голубой сыр) сырной оболочки.

