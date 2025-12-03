С такой закуской и салаты не нужны: рулет из крабовых палочек — эффектно и без трат

Приготовьте невероятно вкусный рулет из крабовых палочек, который станет хитом любого праздничного стола. Выходит эффектно и без трат!

Вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 2 плавленых сырка, 1 спелый помидор, 150 г ветчины, 2–3 ст. л. майонеза, пищевая пленка. Крабовые палочки аккуратно разверните, уложите в прямоугольный пласт на пищевой пленке. Сырки натрите на мелкой терке и равномерно распределите по крабовому пласту. Помидор очистите от кожицы, удалите семена и жидкость, мелко нарежьте и выложите сверху. Ветчину натрите на терке, смешайте с майонезом и аккуратно распределите последним слоем. С помощью пленки плотно сверните рулет, закрутите концы и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Вкус этого рулета — невероятно нежный и многогранный: сладковатые крабовые палочки идеально сочетаются со сливочным сыром, сочным помидором и пикантной ветчиной. С такой закуской и салаты не нужны!

