Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 06:46

С такой закуской и салаты не нужны: рулет из крабовых палочек — эффектно и без трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусный рулет из крабовых палочек, который станет хитом любого праздничного стола. Выходит эффектно и без трат!

Вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 2 плавленых сырка, 1 спелый помидор, 150 г ветчины, 2–3 ст. л. майонеза, пищевая пленка. Крабовые палочки аккуратно разверните, уложите в прямоугольный пласт на пищевой пленке. Сырки натрите на мелкой терке и равномерно распределите по крабовому пласту. Помидор очистите от кожицы, удалите семена и жидкость, мелко нарежьте и выложите сверху. Ветчину натрите на терке, смешайте с майонезом и аккуратно распределите последним слоем. С помощью пленки плотно сверните рулет, закрутите концы и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Вкус этого рулета — невероятно нежный и многогранный: сладковатые крабовые палочки идеально сочетаются со сливочным сыром, сочным помидором и пикантной ветчиной. С такой закуской и салаты не нужны!

Ранее стало известно, как приготовить рулет из селедки — бюджетная закуска на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Общество
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Эта закуска должна быть в загашнике у каждого: впишется в любое застолье, включая Новый год
Общество
Эта закуска должна быть в загашнике у каждого: впишется в любое застолье, включая Новый год
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
рецепты
закуски
крабовые палочки
рулеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск раскрыл, кто может стать президентом США после Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 декабря
Хакеры раскрыли имена причастных к ударам по танкерам в Черном море
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции
Фейковый «штурм» ВСУ, филигранный удар БПЛА: новости СВО к утру 3 декабря
«Будут проклинать»: Васильев обвинил Баха в разрушении судеб спортсменов
Курьер ударом ноги отправил в нокаут пенсионерку
«Объявление войны»: президент Колумбии сделал предупреждение Трампу
Более сотни дронов устроили налет на семь российских регионов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 декабря: инфографика
ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе
Голикова назвала самые востребованные профессии на ближайшие семь лет
«У них такая любовь»: Васильев о конфликте Губерниева и Вяльбе
Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.