Вкуснее тарталеток и канапе: рулет из селедки, он сводит с ума, — бюджетная закуска на Новый год

Приготовьте невероятно эффектную бюджетную закуску на Новый год — рулет из селедки. Он сводит с ума своим вкусом и станет настоящей звездой праздничного стола и приятной альтернативой традиционным салатам!

Вам понадобится: 2 филе слабосоленой сельди, 2 плавленых сырка, 2 вареные моркови, 3 вареных яйца, майонез и пищевая пленка. На стол постелите длинный отрезок пищевой пленки. Филе сельди выложите вдоль в центр пленки кожей вниз, чтобы получилось прямоугольное «полотно» без промежутков. Каждый следующий слой равномерно распределяйте и уплотняйте: сырки, натертые на мелкой терке и смешанные с 1 ст. л. майонеза, затем натертая морковь с майонезом, и в конце — натертые яйца, также смазанные майонезом. Аккуратно, приподнимая край пленки, сверните плотный рулет, помогая себе пленкой. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки. Вкус рулета — это гармоничное сочетание солоноватой сельди, нежного сливочного сыра, сладковатой моркови и яиц, объединенных легким майонезным кремом. Это намного вкуснее тарталеток и канапе!

Ранее стало известно, как приготовить сырно-чесночную закуску из крабовых палочек.

