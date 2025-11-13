Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек

Эта сырно-чесночная закуска из крабовых палочек станет настоящим открытием для тех, кто устал от традиционных блюд. Получается вкуснее салатов и тарталеток!

Вкус этой закуски — идеальный баланс нежности и пикантности: сладковатые нотки крабовых палочек гармонично сочетаются с насыщенным сырным вкусом и ароматом чеснока. Майонез в начинке делает текстуру кремовой и воздушной, а плотная структура крабовых палочек позволяет рулетикам сохранять форму.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200–250 г), 200 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, зелень для украшения. Крабовые палочки аккуратно разверните в тонкие пластины. Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и майонезом до получения однородной кремообразной массы. Равномерно распределите сырную намазку по развернутым крабовым пластинам и аккуратно сверните обратно в рулетики. Дайте закуске пропитаться в холодильнике 30–40 минут.

Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью — она гарантированно исчезнет со стола быстрее любых салатов.

