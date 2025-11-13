Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:13

Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сырно-чесночная закуска из крабовых палочек станет настоящим открытием для тех, кто устал от традиционных блюд. Получается вкуснее салатов и тарталеток!

Вкус этой закуски — идеальный баланс нежности и пикантности: сладковатые нотки крабовых палочек гармонично сочетаются с насыщенным сырным вкусом и ароматом чеснока. Майонез в начинке делает текстуру кремовой и воздушной, а плотная структура крабовых палочек позволяет рулетикам сохранять форму.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200–250 г), 200 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, зелень для украшения. Крабовые палочки аккуратно разверните в тонкие пластины. Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и майонезом до получения однородной кремообразной массы. Равномерно распределите сырную намазку по развернутым крабовым пластинам и аккуратно сверните обратно в рулетики. Дайте закуске пропитаться в холодильнике 30–40 минут.

Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью — она гарантированно исчезнет со стола быстрее любых салатов.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат по-новому: добавляю один ингредиент — и вкус становится просто улет.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Общество
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
Общество
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
Хрустящие шарики из крабовых палочек и риса: шедевр на Новый год за 5 минут — быстро и из минимального набора продуктов
Общество
Хрустящие шарики из крабовых палочек и риса: шедевр на Новый год за 5 минут — быстро и из минимального набора продуктов
Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество
Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
рецепты
крабовые палочки
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.