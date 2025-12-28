Самый вкусный крабовый салат «Жемчужное лукошко» в тарталетках — изысканное угощение на праздничный стол

Изысканные тарталетки с нежным крабовым салатом станут настоящей жемчужиной вашего праздничного стола. Это угощение сочетает в себе легкую элегантность и насыщенный вкус: сливочные нотки плавленого сыра, сладость крабовых палочек и свежесть зелени создают идеальную гармонию. А миниатюрные перепелиные яйца, словно жемчужины, делают подачу по-настоящему праздничной и завершают этот кулинарный шедевр.

Для приготовления вам потребуется: 250 г крабовых палочек, 8–10 перепелиных яиц, 2 плавленых сырка (без добавок, 160 г), пучок свежего укропа, 2 ст. л. майонеза, соль по вкусу, 10–12 готовых песочных тарталеток.

Отварите перепелиные яйца вкрутую (5 минут), охладите и очистите. Крабовые палочки мелко нарежьте. Сырки натрите на мелкой терке. Укроп мелко порубите. В миске смешайте крабовые палочки, сыр и укроп, заправьте майонезом и слегка посолите. Аккуратно заполните салатной массой готовые тарталетки. На каждую тарталетку выложите половинку или целое перепелиное яйцо для декора. Подавайте сразу, чтобы тарталетки не размокли. Это угощение не требует дополнительного украшения, оно самодостаточно и эффектно.

