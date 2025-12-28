Новый год — 2026
Фаршированные яйца — хит на все времена: рецепт простой закуски на Новый год, не останется и крошки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Казалось бы, фаршированными яйцами никого не удивить, но именно от этой закуски на не остается и крошки на праздничном столе. Хит на все времена! Рассказываем простой рецепт со свекольной начинкой.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: нежный яичный белок, сладковатая свекла с острой ноткой чеснока и сливочный майонез создают идеальное сочетание, а селедка добавляет пикантную соленость.

Вам понадобится: 6 яиц, 1 небольшая вареная, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Для украшения: свежая зелень, кусочки слабосоленой селедки. Очистите вареные яйца и аккуратно разрежьте их вдоль пополам. Выньте желтки в миску. Белки пока отложите. К желткам добавьте тертую на мелкой терке свеклу, давленный чеснок, майонез и соль. Тщательно разомните вилкой или измельчите блендером до получения однородной, гладкой и ярко-розовой массы. С помощью чайной ложки или кондитерского мешка заполните полученной начинкой половинки белков, формируя аккуратную горку. Сверху украсьте каждую половинку веточкой зелени или небольшим кусочком селедки.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный печеночный рулет: нужно испечь всего один корж.

Проверено редакцией
