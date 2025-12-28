Фаршированные яйца — хит на все времена: рецепт простой закуски на Новый год, не останется и крошки

Казалось бы, фаршированными яйцами никого не удивить, но именно от этой закуски на не остается и крошки на праздничном столе. Хит на все времена! Рассказываем простой рецепт со свекольной начинкой.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: нежный яичный белок, сладковатая свекла с острой ноткой чеснока и сливочный майонез создают идеальное сочетание, а селедка добавляет пикантную соленость.

Вам понадобится: 6 яиц, 1 небольшая вареная, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Для украшения: свежая зелень, кусочки слабосоленой селедки. Очистите вареные яйца и аккуратно разрежьте их вдоль пополам. Выньте желтки в миску. Белки пока отложите. К желткам добавьте тертую на мелкой терке свеклу, давленный чеснок, майонез и соль. Тщательно разомните вилкой или измельчите блендером до получения однородной, гладкой и ярко-розовой массы. С помощью чайной ложки или кондитерского мешка заполните полученной начинкой половинки белков, формируя аккуратную горку. Сверху украсьте каждую половинку веточкой зелени или небольшим кусочком селедки.

