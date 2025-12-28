Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:30

Италию обвинили в смерти свободной партийной политики

Экс-сенатор Климов: Италия теряет традиции свободной партийной политики

Члены парламентской группы «Демократическая партия — Демократическая и прогрессивная Италия» Члены парламентской группы «Демократическая партия — Демократическая и прогрессивная Италия» Фото: AngKeystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Италия утрачивает традиции свободной партийной политики, заявил в беседе с ТАСС член Бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов. По его словам, прекращение рабочих контактов «ЕР» с итальянскими парламентскими партиями после начала СВО связано с определенной позицией, которую фактически определяет для всех политических сил государство. Климов вспомнил о разговоре с итальянским журналистом и сказал, что подобная практика не является хорошей для страны, считающей себя наследницей традиций, идущих со времен Древнего Рима.

Был интересный разговор <...> о свободе партийной деятельности. Ну как же так, получается, что государство <...> определяет политическую повестку всех парламентских партий. Хорошо ли это для государства, которое считает себя демократическим, да еще наследником республики со времен Древнего Рима?задался вопросом Климов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время рождественской речи заявила, что грядущий 2026 год окажется значительно сложнее, чем 2025-й. Политик также призвала сотрудников правительственного Дворца Киджи хорошо отдохнуть перед лицом новых серьезных вызовов.

До этого итальянского премьера в кругах ЕС назвали убийцей проекта по изъятию замороженных российских активов. На саммите Евросоюза к позиции Рима присоединилась Франция. Вместе эти две страны сыграли ключевую роль в обсуждении вопроса о средствах РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони выразили серьезные сомнения относительно поддержки схемы по экспроприации российских активов.

Италия
Андрей Климов
Европа
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшему футболисту из сборной Англии грозит тюремный срок
Бельгия вышла из туалетного кризиса
В метро Киева неизвестные изрезали ножом лицо мужчине
Девять собак погибли в огненной ловушке
«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта
В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля
Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям
Путин подписал важный закон для добровольцев
Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики
Хоккеист уронил Лукашенко во время матча
Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ
Михалков ответил на вопрос о пролившем вино на Путина друге
Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года
Италию обвинили в смерти свободной партийной политики
Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком
В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.