Италия утрачивает традиции свободной партийной политики, заявил в беседе с ТАСС член Бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов. По его словам, прекращение рабочих контактов «ЕР» с итальянскими парламентскими партиями после начала СВО связано с определенной позицией, которую фактически определяет для всех политических сил государство. Климов вспомнил о разговоре с итальянским журналистом и сказал, что подобная практика не является хорошей для страны, считающей себя наследницей традиций, идущих со времен Древнего Рима.

Был интересный разговор <...> о свободе партийной деятельности. Ну как же так, получается, что государство <...> определяет политическую повестку всех парламентских партий. Хорошо ли это для государства, которое считает себя демократическим, да еще наследником республики со времен Древнего Рима? — задался вопросом Климов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время рождественской речи заявила, что грядущий 2026 год окажется значительно сложнее, чем 2025-й. Политик также призвала сотрудников правительственного Дворца Киджи хорошо отдохнуть перед лицом новых серьезных вызовов.

До этого итальянского премьера в кругах ЕС назвали убийцей проекта по изъятию замороженных российских активов. На саммите Евросоюза к позиции Рима присоединилась Франция. Вместе эти две страны сыграли ключевую роль в обсуждении вопроса о средствах РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони выразили серьезные сомнения относительно поддержки схемы по экспроприации российских активов.