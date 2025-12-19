Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:19

Премьер-министра Италии назвали убийцей плана по активам России

FT: в Евросоюзе назвали Мелони убийцей плана по изъятию российских активов

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Chigi Palace Press Office/Filipp/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони назвали убийцей проекта по изъятию замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. На саммите ЕС к итальянской стороне присоединилась Франция, и оба государства сыграли ключевую роль в обсуждении средств РФ.

Во время переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони выразили сомнения относительно поддержки схемы экспроприации активов российскими парламентами. Противодействие двух ведущих стран ЕС изменило атмосферу обсуждений. Один из европейских дипломатов отметил, что именно Мелони стала основной преградой для реализации плана, в то время как Макрон в основном оставался в стороне.

Другой дипломат подчеркнул, что сложность предложенной схемы смутила даже тех лидеров ЕС, которые изначально поддерживали инициативу. Он отметил, что такая технически сложная и неясная схема вызвала у них опасения. По его словам, презентация плана воспринималась как нападение из засады. Еще один источник, близкий к переговорам, добавил, что использование активов напоминало нечто чародейское и стало слишком сложным для восприятия.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели поражение на саммите Евросоюза. Произошло это тогда, когда участники не смогли прийти к согласию в вопросе российских партнеров.

Джорджа Мелони
Италия
Евросоюз
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Гибель 238 детей, раненый младенец, 94 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 19 декабря
Премьер-министра Италии назвали убийцей плана по активам России
Путин ответил, считает ли Россия себя ответственной за жертвы в ходе СВО
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.