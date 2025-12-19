Премьер-министра Италии Джорджу Мелони назвали убийцей проекта по изъятию замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. На саммите ЕС к итальянской стороне присоединилась Франция, и оба государства сыграли ключевую роль в обсуждении средств РФ.

Во время переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони выразили сомнения относительно поддержки схемы экспроприации активов российскими парламентами. Противодействие двух ведущих стран ЕС изменило атмосферу обсуждений. Один из европейских дипломатов отметил, что именно Мелони стала основной преградой для реализации плана, в то время как Макрон в основном оставался в стороне.

Другой дипломат подчеркнул, что сложность предложенной схемы смутила даже тех лидеров ЕС, которые изначально поддерживали инициативу. Он отметил, что такая технически сложная и неясная схема вызвала у них опасения. По его словам, презентация плана воспринималась как нападение из засады. Еще один источник, близкий к переговорам, добавил, что использование активов напоминало нечто чародейское и стало слишком сложным для восприятия.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели поражение на саммите Евросоюза. Произошло это тогда, когда участники не смогли прийти к согласию в вопросе российских партнеров.