10 января 2026 в 19:48

«Все в последний момент»: Журова высказалась о казусе с ареной в Милане

Журова объяснила срыв тестового матча ОИ-2026 в Милане особенностью итальянцев

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Техническая неисправность на миланской олимпийской арене в Милане — следствие национальных особенностей подготовки к крупным стартам в Италии, заявила «Матч ТВ» депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Вспоминая опыт участия в играх в Турине, она отметила, что недоработки на объектах случались и раньше, например в виде бетонной пыли на льду конькобежного стадиона.

В России, конечно, подобного бы не произошло, а в Италии — да. <...> Итальянцы склонны делать все в последний момент. Какие‑то нюансы будут, — констатировала чемпионка.

Журова акцентировала внимание на том, что российские организаторы Игр в Сочи выполняли работу сверх требований Международного олимпийского комитета, в то время как европейские страны зачастую сталкиваются с бытовыми и техническими сложностями. В качестве примера Журова привела Олимпиаду во Франции, где логистические проблемы с перевозкой атлетов стали испытанием для многих участников. По ее мнению, зимние Игры 2014 года были лишены подобных изъянов и реализованы «идеально» в сравнении с другими странами.

Критика в адрес итальянских организаторов прозвучала на фоне инцидента с отменой матча национального Кубка из-за критического повреждения ледового покрытия. Сотрудники стадиона пытались оперативно залить повреждение водой, но у них не вышло.

