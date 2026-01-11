За неделю минус 3 кг: куриный суп — рецепт для похудения

NEWS.ru рассказывает о похудении для женщин после новогодних каникул. Сегодня делимся диетическим рецептом куриного супа.

Для приготовления этого низкокалорийного блюда возьмите 300 граммов куриной грудки без кожи, 2 литра воды, 1 морковь, 1 луковицу и стебель сельдерея.

Куриный суп для похудения готовим так: нарежьте морковь тонкими кружочками, луковицу — небольшими кубиками, сельдерей — тонкими ломтиками. Закиньте все эти овощи в кастрюлю одновременно с куриной грудкой в холодную воду. Варите все вместе 25 минут после закипания.

Затем добавьте в куриный суп мелко нарубленный укроп и проварите еще 5 минут. В самом конце посолите и поперчите по вкусу. И все!

Если приготовить суп по этому рецепту для похудения, то в одной порции будет всего лишь 40 калорий.