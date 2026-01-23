Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:59

«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал

Климов: идея Каллас спецтрибунала против лидеров РФ противоречит здравому смыслу

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Идея главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о создании специального трибунала против лидеров России и выделению на это €10 млн противоречит здравому смыслу, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, благополучие стран Прибалтики, откуда родом и сама чиновница, напрямую зависит от финансовой поддержки Европейского союза, стабильность которого сейчас находится под вопросом.

Переговорные группы, отправленные в ОАЭ по указанию лидеров великих сверхдержав РФ и США, последнее, о чем думают, — это о какой-нибудь госпоже Каллас, тем более о ее фантастических и истерических идеях по спецтрибуналу, которые противоречат здравому смыслу. Она даже не понимает своими мозгами, что такого рода предложениями, мягко говоря, препятствует тем людям, которые во многом обеспечивают дотации таких, как Каллас. Все страны Балтии держатся, как известно, на датировании ЕС, а угробить Европейский союз ребята в Вашингтоне могут более быстрыми темпами, чем сейчас. Если бы сумма в €10 млн была в 100 или 1000 раз больше, я бы точно сказал, что ее бы разворовали. Но она такая мизерная. Европа на подобную работу тратила миллиарды, — высказался Климов.

Ранее Каллас заявила, что в «специальном трибунале» против России планируют участвовать 25 стран — членов Евросоюза. Также чиновница не стала уточнять, какие государства не захотели принимать в этом участие.

Кая Каллас
Европа
Россия
Андрей Климов
