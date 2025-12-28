Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:04

«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС

Депутат Колесник назвал временное прекращение огня в районе ЗАЭС шагом к миру

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Временное прекращение огня в районе Запорожской АЭС можно считать шагом к миру на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментируя заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о достижении локального перемирия у энергообъекта, парламентарий выразил надежду, что на Западе осознали, к каким серьезным последствиям приведет потенциальная авария на станции.

Видимо, европейцы все-таки взялись за голову, и Гросси как профессионал понимает, чем это все может кончиться. И, наверное, использует какие-то дипломатические возможности. В Европе тоже есть умные люди, которые добились такого перемирия. Возможно, такими мелкими шагами ― шаткий еще этот мостик мира ― придут к какому-то серьезному решению для достижения мира. Хотя это серьезный шаг, ведь с ядерной энергией шутить себе дороже. Европейцы это понимают. Это очень нехорошая история и для Европы, и для нас, и для простых украинцев. Радиоактивное заражение местности — дело серьезное. Не дай бог, что-то случится с реакторами, а иногда же [ВСУ] лупят по ним неизбирательно, ― объяснил Колесник.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что персонал станции получает угрозы с украинской стороны. Сотрудников регулярно запугивают физической расправой в случае перехода предприятия под контроль Вооруженных сил Украины.

