Удары по Украине сегодня, 12 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 12 февраля, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 февраля

Российские военные в ночь на 12 февраля нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ и энергетики в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, применив РСЗО «Искандер» и РСЗО «Торнадо», сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Комбинированный удар нанесен по Киеву: поражены ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, а также Дарницкая ТЭЦ. В Одессе пожары: поражена электрическая подстанция „ЮЗР“ и территория аэродрома Школьный. В самом городе по-прежнему частично нет света. Удары „Искандера“ нанесены по Приднепровской ТЭС в Днепропетровске. В Харьковской области поражены цели в Чугуеве, Лозовой, Изюме. ОТРК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо“ ударили по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов», — отметил он.

Всего за период с 11 на 12 февраля зафиксировано не менее 60 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«География широчайшая — от Львовской области до Одессы, от Сумской и Харьковской областей до Киева и Днепропетровска. Если предыдущие дни характеризовались точечными ударами по логистике и военной инфраструктуре, то сегодня мы видим возврат к комбинированной модели: энергетика + военные объекты + узлы управления и переброски резервов», — сообщил он.

В Киеве, по данным подпольщика, удары нанесены по трем ключевым теплоэлектроцентралям: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Удары по этим объектам: увеличивают дефицит мощности в пиковые часы, создают нагрузку на резервные источники, снижают устойчивость промышленной и транспортной инфраструктуры, усложняют работу предприятий, связанных с ремонтом техники, сборкой, хранением и логистикой», — пояснил он.

В Днепропетровске, как сообщает Лебедев, зафиксирован прилет ракет «Искандер-М» по Приднепровской электростанции. Удар нанесен с целью снижения промышленной и логистической устойчивости региона, который остается одним из опорных тыловых центров, заявил подпольщик.

«Прогноз: в ближайшие трое — пять суток вероятно продолжение ударов по энергетике Днепропетровской и Киевской агломераций. Сохранится давление на Харьковскую область как оперативный тыл ЛБС. Одесское направление будет держаться под контролем в контексте портовой логистики и внешних поставок», — заключил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян

Шквалистый ветер и дубак до -18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Россию никто не прогнет: Лавров и Захарова жестко отвечают странам Запада